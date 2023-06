Recordreeks zomerse dagen ten einde, maar hitte staat weer voor de deur

Donderdag is er een einde gekomen aan de recordreeks van dertien zomerse junidagen op rij. Voor het eerst in bijna twee weken kwam de maximumtemperatuur in De Bilt niet boven de 25 graden. Maar het duurt niet lang voordat het kwik weer stijgt.

De reeks zomerse dagen brak het vorige record van acht zomerse dagen op rij. Dat was van 23 tot en met 30 juni 1976.

De eerste officiële zomerse dag viel relatief laat dit jaar. Pas op 9 juni kwam het kwik voor het eerst boven de 25 graden. Maar daarna was de geest uit de fles: twee dagen later werd meteen de eerste officiële tropische dag met meer dan 30 graden gemeten.