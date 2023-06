Nederland weigerde tbs-maatregel verdachte fatale steekpartij over te nemen van Curaçao

Nederland heeft in 2018 geweigerd de tbs-maatregel over te nemen die Curaçao had opgelegd aan Jamel L. De man wordt ervan verdacht dat hij dinsdag een medewerkster van een supermarkt in Den Haag heeft doodgestoken.

De toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, Sander Dekker, wees het verzoek om de tbs-maatregel over te nemen destijds af.

Het is niet duidelijk waarom hij dat deed. Een woordvoerder van het ministerie laat weten bezig te zijn met een onderzoek "om alles rondom deze man (Jamel L., red.) in kaart te brengen."

Nederland kan tbs overnemen die rechters van het Caribische deel van het Koninkrijk hebben opgelegd, maar is daar meestal terughoudend in. Nederland kent zelf grote capaciteitsproblemen binnen de tbs-klinieken.

Curaçao vroeg Nederland de opgelegde tbs-maatregel over te nemen omdat het land de problematiek van de man als ernstig inschatte. Het eiland heeft geen gespecialiseerde tbs-klinieken die dit soort problematiek kunnen behandelen.

Psychiater waarschuwde in 2017 voor kans op herhaling

Hoe ernstig de geestelijke toestand van L. was, blijkt uit de verklaring van een psychiater die de man in 2017 onderzocht. De deskundige waarschuwde voor kans op herhaling, staat in het vonnis van de rechtbank op Curaçao.

"Betrokkene is een chronisch psychotische man met paranoïde wanen", stelde de psychiater over L. "Er is bij betrokkene sprake van ernstige realiteitsstoornissen. Zijn waangedachten hebben een absoluut waarheidsgehalte voor hem en zijn niet te corrigeren."

"Ieder ziektebesef ontbreekt", gaat het vonnis verder. De psychiater achtte de man "in ernstige mate gevaarlijk". Ook vond de deskundige dat de dreigementen van de man "zeer serieus" waren.

"Hij wordt in staat geacht deze uit te voeren zodra hij dit vanuit zijn waanwereld gerechtvaardigd acht. Dat heeft hij in het verleden bewezen. De kans op herhaling wordt steeds verhoogd aanwezig geacht", oordeelde de psychiater.

De rechtbank op Curaçao concludeerde: "De verdachte wordt in ernstige mate gevaarlijk geacht en kan ieder moment zijn dreigementen uitvoeren."

L. na terugkeer naar Nederland betrokken bij ernstige incidenten

Onbekend is wanneer L. naar Nederland is gekomen. Wel is duidelijk dat hij sindsdien betrokken is geweest bij meerdere ernstige incidenten. Dinsdag werd hij aangehouden na het neersteken van een 36-jarige medewerkster van een supermarkt in Den Haag. Dit wordt ten laste gelegd als moord.