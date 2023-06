Politie speelde een rol bij dood van man die bij aanhouding getaserd werd

Delen via E-mail

De politie speelde een rol bij de dood van een 32-jarige man die op 10 juni in Rotterdam met behulp van een stroomstootwapen werd gearresteerd. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt tijdens het onderzoek naar de zaak.

De man sprong op 10 juni in verwarde toestand op een voertuig op de 's-Gravenweg in Rotterdam. Na een korte achtervolging zette de politie het stroomstootwapen in om de man onder controle te krijgen.