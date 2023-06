Rechtbank wist niet dat verdachte steekpartij supermarkt tbs was opgelegd

De rechtbank Rotterdam wist niet dat de verdachte van het dodelijke steekincident in een supermarkt afgelopen dinsdag eerder was veroordeeld tot tbs. Dat is de reden dat de man eerder deze maand enkel werd veroordeeld tot een korte celstraf.

Als gevolg van die beslissing was de 56-jarige verdachte op vrije voeten toen hij een supermarktmedewerkster in Den Haag doodstak.

Jamel L. stond op 9 juni terecht voor winkeldiefstal en bedreiging van gemeenteambtenaren in Zwijndrecht. Het Openbaar Ministerie had toen om onderzoek in het Pieter Baan Centrum gevraagd.

De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende redenen waren om de man psychisch te laten onderzoeken. Hij werd vrijgesproken van de winkeldiefstal. Voor de bedreiging kreeg hij een celstraf die gelijkstond aan de dagen die de man had vastgezeten in voorarrest.

De rechtbank zegt nu dat ze niet op de hoogte was van de eerdere veroordeling van de man tot onder meer tbs op Curaçao in 2018. Ook van een veroordeling in Engeland wist de rechtbank niets. Deze veroordelingen zijn dus niet meegenomen bij de beslissingen in de zaak tegen de man, zo laat de rechtbank donderdag weten.

Ook OM wist niet van eerdere veroordelingen

Het OM laat weten dat het tijdens de behandeling van de zaak tegen de man, op 9 juni, ook niet wist van zijn veroordeling op Curaçao en in Engeland. Hoe dat kan wordt onderzocht, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Het OM plaatste woensdag een persbericht over het justitiële verleden van de man. Daarin werden de veroordeling op Curaçao en een incidenten in Zeeland waarbij de man betrokken was wel vermeld.