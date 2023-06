Code oranje in Limburg wegens zware regenval, waarschuwing voor wateroverlast

In Limburg geldt donderdagmiddag en -avond code oranje vanwege zware regen. Het KNMI waarschuwt voor schade en gevaar als gevolg van wateroverlast. Ook het waterpeil van de Maas kan de komende 24 uur snel stijgen. Rijkswatervaart waarschuwt voor een sterke stroming.

Lokaal is er kans op 75 millimeter neerslag. Bovendien is er in Limburg kans op onweer met hagel tot 2 centimeter. Ook worden windstoten tot 75 kilometer per uur en veel neerslag in korte tijd verwacht.

Het KNMI schat dat er op het hoogtepunt 30 tot 50 millimeter neerslag per uur valt. Automobilisten krijgen het advies voorzichtig te rijden. De weercode geldt zeker tot middernacht.

Ook in het oosten van Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant wordt veel regen verwacht. Daar is code geel van kracht. Regionaal kan er tot in de avond meer dan 50 millimeter regen vallen, mogelijk plaatselijk meer dan 75.

"De droogte van de afgelopen weken heeft gezorgd voor verdroging van de bodem", zegt Waterschap Limburg. "Hierdoor kan de neerslag moeilijker in de bodem infiltreren, waardoor er een kans is op plaatselijke wateroverlast."

België loost stuwmeer als voorbereiding op de regen

In België wordt ook veel neerslag in korte tijd verwacht. Volgens metereologen kan er in de Waalse provincie Namen donderdag in een dag mogelijk meer neerslag vallen dan normaal in een maand naar beneden komt. Er is code rood afgekondigd.

Ons buurland neemt ook maatregelen tegen de hevige regen. Zo wordt water uit de stuwmeren van Eupen, Gileppe en Ry de Rome uit voorzorg geloosd. Door alvast wat water weg te laten lopen, kunnen de stuwmeren water van de nieuwe buien opvangen.



Het stuwmeer van Eupen speelde een rol in de ramp van 2021. Toen hadden de beheerders van het reusachtige stuwmeer de noodsluizen op een onhandig moment opengezet. Daardoor stroomde nog meer water de Vesder en uiteindelijk de Maas in waardoor de ramp verergerde. Zij konden alleen niet anders, omdat het meer te vol werd.

Waterstand Maas zal in korte tijd snel stijgen

Als gevolg van de hevige regenval zal de waterstand van de Maas in België stijgen. Daardoor zal de stroming in de rivier een stuk sterker zijn dan de afgelopen weken. Vooral de recreatievaart moet daar rekening mee houden.

De stijging van de waterstand van de Maas zal overigens niet leiden tot extreem hoogwater, zoals in 2021 gebeurde. Wel kunnen met name in Roermond de uiterwaarden onderlopen, meldt Rijkswaterstaat.