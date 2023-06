Weerbericht: Zomers weer aan de kust, maar in het zuidoosten regent het

Donderdag laat de zon zich veel zien, maar vooral in het noordwesten. Aan de andere kant van ons land is het nat en geldt in de middag code geel wegens hevige regenval en kans op onweer.

In de ochtend schijnt de zon volop en wordt het warm. Later neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en gaat het daar veel regenen. Er kan plaatselijk meer dan 50 millimeter vallen.

In het noorden is er aan het einde van de ochtend kans op mist, maar de zon blijft daar en in het westen van ons land veel schijnen. Verder breidt de regen zich uit.

Vanwege hevige regenval heeft het KNMI in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg code geel uitgegeven. De weercode geldt vanaf 15.00 uur en duurt tot ongeveer 19.00 uur. In Limburg is er ook kans op onweer met zware windstoten.

Het wordt 20 tot 25 graden en er waait weinig wind. In de avond klaart het overal op. Aan de kust blijft er kans op mist.

Vrijdag wordt het rustiger weer en krijgt de zon in het hele land meer ruimte.

