Dit weten we nu over het dodelijke steekincident in de Haagse supermarkt

De Albert Heijn aan de Turfmarkt in Den Haag werd dinsdagochtend opgeschrikt door een steekpartij. Daarbij kwam een 36-jarige medewerkster om het leven. De 56-jarige verdachte blijkt een lang strafblad te hebben. Dit is wat we tot nu toe weten over de zaak.

Dinsdagochtend rond 7.00 uur ontvangt de Haagse politie een melding over een steekpartij. Het blijkt te gaan om een medewerkster van Albert Heijn die is neergestoken in het filiaal aan de Turfmarkt, midden in de Haagse binnenstad.

Wanneer agenten ter plaatse komen, is het al te laat. Er wordt nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar ze overlijdt aan haar verwondingen.

Kort erna wordt op straat een 56-jarige man aangehouden. Het zou gaan om Jamel L. Hij wordt ervan verdacht de winkelmedewerkster te hebben neergestoken.

Collega's en omstanders zijn geschokt door wat ze hebben meegemaakt. Ze worden opgevangen in een gebouw van de Universiteit Leiden naast de supermarkt en krijgen slachtofferhulp.

De Turfmarkt wordt afgezet en de supermarkt wordt afgeschermd met zwarte schermen. De politie start direct een onderzoek.

Supermarkt in Den Haag afgezet na dodelijke steekpartij

Het Openbaar Ministerie (OM) maakt woensdag bekend dat de aangehouden man een "lang en uitgebreid" strafblad heeft. Vanwege de maatschappelijke impact komt het OM al snel met informatie over de verdachte. Normaal is het OM daarin terughoudend.

L. is bekend bij justitie vanwege incidenten in zowel binnen- als buitenland. Zo heeft hij sinds de jaren negentig meerdere veroordelingen voor ernstige delicten in Engeland en op Curaçao op zijn naam staan. Op Curaçao kreeg hij zelfs een tbs-maatregel opgelegd vanwege een zwaar geweldincident.

Het AD en De Telegraaf melden op basis van bronnen binnen het OM dat L. zware psychiatrische problemen heeft en al eens is veroordeeld voor een poging tot moord. Begin jaren negentig kreeg hij volgens de kranten tien jaar cel en tbs opgelegd vanwege doodslag en afpersing. Hij ontsnapte tijdens zijn tbs-traject en vluchtte naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij opnieuw in de fout ging door een verpleegkundige zwaar te mishandelen.

De kranten melden verder dat L. zou lijden aan schizofrenie en last heeft van waanideeën. Hij zou zichzelf ook wel Jamil Arafat Al Asadi, profeet en stichter van de religie van het Hawaïaans Koninkrijk, noemen.

Sinds september 2022 kwam de man ook weer in beeld bij de Nederlandse justitie. De recentste veroordeling van L. vond nog geen twee weken geleden plaats, op 9 juni. De man werd vervolgd voor het bedreigen van gemeenterpersoneel in december en voor winkeldiefstal in april. Beide incidenten vonden plaats in Zwijndrecht.

L. werd toen vrijgesproken van de diefstal, maar voor de bedreiging kreeg hij een celstraf van 107 dagen opgelegd. Die hoefde hij niet uit te zitten omdat de straf gelijkstond aan zijn voorarrest.

Het steekincident komt voor veel mensen als een enorme schok. Albert Heijn laat kort na het steekincident al weten "geschokt en verslagen" te zijn. Burgemeester Jan van Zanen bezoekt de plek van het drama diezelfde ochtend nog en zegt tegen Omroep West dat hij meeleeft met de nabestaanden.

Woensdag is de supermarkt het toneel van steunbetuigingen en kransleggingen. De Albert Heijn blijft nog een dag dicht, medewerkers krijgen de ruimte om de gebeurtenissen te verwerken.

Mensen leggen bloemen en kransen neer en steken kaarsen aan op de plek van de steekpartij. Rond het middaguur arriveert de familie van de overleden medewerkster bij de supermarkt. Ook zij leggen bloemen neer en steken kaarsen aan.