Groot risico op natuurbranden door het hele land: 'Dit gaan we vaker zien'

Niet alleen in Zuid-Europa, maar juist ook in Nederland komen steeds meer natuurbranden voor. De brandweer is deze zomer extra alert: "De natuur kan grillig zijn." Door de gevolgen van klimaatverandering zijn deze branden straks niet meer weg te denken.

Na een relatief nat en koel voorjaar is het al weken extreem droog en warm in Nederland. Daarom is het risico op natuurbranden hoger dan normaal. Het hele land verkeert nu in fase 2, wat betekent dat de brandweer op landelijk niveau extra alert is op het uitbreken van branden in de natuur. De afgelopen dagen woedden er natuurbranden in onder meer Ter Apel, het Limburgse Bergen en Purmerend.

"In het natte voorjaar is de vegetatie snel gegroeid, maar door de uitzonderlijke droogte weer afgestorven. Die dode biomassa is heel brandbaar", legt natuurbrandspecialist Klaas Noorland bij Brandweer Nederland uit. Een smeulende peuk, hete uitlaat of een vonk van een barbecue kan al een natuurbrand in gang zetten.

Brandweer rukt uit met extra wagens en drones

De brandweer maakt zich "gepaste" zorgen om de zomermaanden, met name als de droogte van nu doorzet. Maar de eenheden zijn volgens Noorland voorbereid: het hele land wordt continu gemonitord.

In risicogebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe speuren vliegtuigjes vanuit de lucht naar beginnende vuren. Als er nu een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer bovendien met twee extra voertuigen uit en zet drones in voor beelden uit de lucht.

De ervaring leert dat ook in gebieden waar het minder verwacht wordt een natuurbrand kan uitbreken. Zoals eerder deze maand in Purmerend, waarbij de pluis van populieren vlam vatte. "Je verwacht misschien dat het zich concentreert in bosrijke gebieden en heide", zegt Noorland. "Maar de natuur kan grillig zijn."

Vaker grote en moeilijk beheersbare branden

De gevolgen van klimaatverandering zorgen ervoor dat natuurbranden in ons land toenemen. "Door de opwarming van de aarde is het hier vaker droog en warm, waardoor we meer natuurbranden zien", zegt Margreet van Marle, expert natuurbranden en klimaatbestendigheid bij Deltares.

Van Marle publiceerde samen met een coalitie van experts een confronterend onderzoek over de toenemende risico's van natuurbranden. De branden zouden vaker en op meer plekken voorkomen en moeilijker beheersbaar zijn, concludeerden het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, het KNMI, Wageningen University & Research, de Vrije Universiteit Amsterdam en kennisinstituut Deltares.

Het rapport onderstreept het risico van meer natuurbranden in ons land. Nederland is een dichtbevolkt land dat in potentie veel last kan ervaren van de gevolgen van deze branden. Volgens Van Marle is er daarom grote behoefte aan meer kennis over de consequenties van natuurbranden. "We zullen manieren moeten zoeken om hiermee om te gaan. Zo kunnen we bijvoorbeeld leren van onze ervaring met overstromingen en hoe we daarop inspelen."

'Als we nu geen actie ondernemen, gaat het de verkeerde kant op'

Noorland van Brandweer Nederland sluit zich bij Van Marle aan. "Als we nu geen actie ondernemen, gaat het de verkeerde kant op." Daarom is de brandweer samen met de overheid, natuurorganisaties, ondernemers en terreinbeheerders druk bezig om preventief in te spelen op natuurbranden, voor die onbeheersbaar worden. Vorige week bezocht een delegatie van de brandweer samen met natuurminister Christianne van der Wal Catalonië om te leren van hoe ze het daar aanpakken.

Verder worden natuurgebieden uitgebreid bestudeerd. Natuurbeheerders krijgen vervolgens advies over hoe zij het beste land kunnen inrichten zodat er minder kans is op natuurbranden. Denk bijvoorbeeld aan weerbare vegetatie zoals loofbomen, brandgangen tussen de bomen en meer ruimte voor de hulpdiensten. Het gaat waarschijnlijk lang duren om deze aanpassingen door te voeren. Noorland: "Deze zomer vraagt dus van iedereen een stukje alertheid."