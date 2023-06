Vrouw veroordeeld tot bijna 20 jaar cel voor moordcomplot tegen haar echtgenoot

De weduwe van een in Oud Ade gedode man is woensdag veroordeeld tot negentien jaar en negen maanden cel. Haar minnaar heeft 19,5 jaar cel opgelegd gekregen. Het duo heeft volgens de rechter een moordcomplot gesmeed.

Latifa T. en haar minnaar Zakaria C. hebben Youssef C. de opdracht gegeven om T.'s echtgenoot te vermoorden. De uitvoerder van de moord heeft achttien jaar en zes maanden cel opgelegd gekregen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had 19,5 jaar cel tegen de vrouw en 18,5 jaar cel tegen de twee mannen geëist. De opgelegde straffen zijn dus hoger dan de eis.

Direct na de uitspraak draaide Youssef C. zich om naar de nabestaanden en werd er over en weer geroepen en gescholden. De parketpolitie voerde hem vervolgens weg uit de rechtszaal. Een van de nabestaanden viel bij het verlaten van de zaal flauw in de deuropening.

De politie vond het lichaam van het 66-jarige slachtoffer in de vroege ochtend van 29 december 2020 in het Zuid-Hollandse dorp Oud Ade. De man was door geweld om het leven gekomen.

Kort ervoor had zijn vrouw zich bij een politiebureau in Leiden gemeld. Ze beweerde dat in haar woning een overval had plaatsgevonden.

'Zij is mede het brein achter deze gruwelijke daad'

Volgens de rechtbank Den Haag waren de 40-jarige T. en de 25-jarige Zakaria C. al ruim een jaar van plan om T.'s man te laten doden. De twee hadden een affaire. Aanvankelijk wilden ze het slachtoffer vergiftigen. Maar uiteindelijk zorgde Zakaria C. ervoor dat Youssef C. vanuit Frankrijk naar Nederland zou komen om de moord uit te voeren.

T. heeft volgens de rechtbank een "initiërende en faciliterende rol" bij de moord gespeeld. "Zij is mede het brein achter deze gruwelijke daad", zei de rechter. De rol van haar minnaar is volgens de rechtbank vergelijkbaar. "Hij heeft het slachtoffer niet zelf om het leven gebracht, maar wel al een lange tijd plannen daartoe gemaakt en iemand ingeschakeld om de moord daadwerkelijk uit te voeren."