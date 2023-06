70 procent kans op regen? Dit betekent de neerslagkans in een weerbericht

Je checkt nog even het weerbericht en ziet "70 procent kans op regen" staan. Betekent dit dat er vandaag 70 procent kans op regen is? Of gaat het 70 procent van de dag regenen? En is het dan een druppel of flinke bui? Lezers stelden deze vragen dinsdag op ons reactieplatform NUjij. Zo zit het.

Dinsdagmiddag en -avond was in bijna heel het land code oranje van kracht. Hoewel hevig noodweer uitbleef, trokken er zware buien over het land. Lokaal liepen straten onder en begonnen daken te lekken. Geen wonder dat lezers op NUjij volop over het weer discussieerden.

De neerslagkans is de kans dat iemand die zich op een bepaalde vaste plek in Nederland bevindt binnen een etmaal (ergens tussen middernacht en middernacht) neerslag krijgt. Die neerslag is meestal regen, maar kan ook sneeuw of hagel zijn. Het getal zegt niets over de duur van de neerslag.

Een vereiste is wel dat er minstens 0,3 millimeter neerslag valt, wat overeenkomt met 0,3 liter per vierkante meter. Ter vergelijking: gemiddeld valt er in november 74 millimeter neerslag in De Bilt. 0,3 millimeter is dus erg weinig.

De verwachte hoeveelheid neerslag (in millimeters) staat vaak ook in het weerbericht. Dat geeft je ook een indruk van hoeveel neerslag je kunt verwachten als het inderdaad gaat regenen.

Zo komt het percentage tot stand

Hoe het percentage tot stand komt? "Je wilt het over het hele land weten", zegt meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza. "Weermodellen maken diverse berekeningen en schattingen. Op basis daarvan wordt het kanspercentage berekend. Hoe meer modellen neerslag voorspellen, hoe groter de kans dat het echt gaat regenen." En dus: hoe hoger het percentage wordt.

Bij zonneschijn gaat dit ook zo. "Daar staat bijvoorbeeld nooit 100 procent. Want zodra er ergens in het land een wolk ontstaat, wordt het percentage meteen lager dan 100 procent."