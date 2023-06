Van ontucht verdachte oud-directeur Kanjer Wens stuurt advocaten weg

Peter V., de oud-directeur van stichting Kanjer Wens die wordt verdacht van ontucht met zeker twaalf jongens, heeft tijdens een zitting zijn advocaten naar huis gestuurd. De zedenzaak wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

V. was het niet eens met de weigering van de rechtbank Midden-Nederland om de zaak uit te stellen. Daarop stuurde hij zijn twee advocaten weg.

De rechtszaal in Lelystad zat woensdag vol met slachtoffers, familieleden, rechercheurs en pers. Advocaat Saskia Hoogenraad verzocht de rechtbank de zaak uit stellen, omdat de verdediging dvd's met twee verhoren niet heeft uitgeluisterd. Maar de rechtbank wees dat verzoek af.

"De rechtbank onderschat hoe belangrijk ik deze punten vind", zei V. "Ik ga over alles verklaren, maar pas na een gedegen voorbereiding met mijn advocaten. Dan rest me niets anders dan ze nu naar huis te sturen."

De 55-jarige verdachte staat terecht voor ontucht met zeker twaalf jongens tussen de acht en dertien jaar. Met een van hen zou V. ook seksuele gemeenschap hebben gehad. Deze zedendelicten vonden tussen 2006 en 2021 op meerdere plekken in het land plaats.

Daarnaast wordt hij beschuldigd van het maken en bezit van kinderporno. Op bij V. gevonden harde schijven en een mobiele telefoon zijn bijna duizend dergelijke foto's en filmpjes gevonden.

De slachtoffers waren toevertrouwd aan de zorg van de voormalige directeur van Kanjer Wens. Deze stichting organiseerde dagjes uit voor chronisch of ernstig zieke kinderen.

Na zijn aanhouding in 2021 liep het aantal aangiftes snel op. Hij kwam in de loop van dat jaar weer vrij. Maar in februari 2022 werd V. opnieuw vastgezet, omdat hij volgens de rechtbank toch weer contact met kinderen had.