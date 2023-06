Gemeente Tiel vindt bij opgravingen vierduizend jaar oud heiligdom voor de zon

Archeologen hebben in Tiel de sporen van een groot, vierduizend jaar oud heiligdom ontdekt. De heilige plaats was gewijd aan de zon, zegt een woordvoerder van de gemeente Tiel.

Het heiligdom was drie tot vier voetbalvelden groot en is achthonderd jaar in gebruik geweest. Archeologen vonden overblijfselen van zo'n tachtig mensen die er waren begraven of gecremeerd. Daarnaast deden ze ongeveer een miljoen andere vondsten, waaronder een kledingnaald en een glazen kraal afkomstig uit Mesopotamië (het huidige Irak).