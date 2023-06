Nabestaanden zetten crowdfundingactie op voor herstel vernield KWF-monument

Delen via E-mail

De actie op de site van KWF Kankerbestrijding is opgezet door Norbert Dikkeboom. De naam van zijn in 2009 aan longkanker overleden vader stond ook op het monument.

Bijna alle 67 glazen gedenkplaten van het monument in het Koningin Wilhelminabos in Dronten zijn vermoedelijk met een hamer kapotgeslagen, bleek eerder deze week. Op de glasplaten stonden de namen van duizenden mensen.

De initiatiefnemer spreekt van een enorme klap voor de nabestaanden en noemt de vernieling een vreselijke daad. "Dit móét hersteld worden", schrijft Dikkeboom, die nu thuis een glasscherf heeft waarop nog een deel van de naam van zijn vader te lezen is. De plaat waarop de naam van onder anderen zijn vader stond, bleek ook te zijn vernield.

Donaties zijn bedoeld voor het opruimen van de scherven en "het herstel en de realisatie van een (nieuw) passend herdenkingsmonument, in welke vorm dan ook". Dikkeboom vond het oude monument zelf "heel mooi", dus wat hem betreft zou het in oude glorie kunnen worden hersteld. Of er inderdaad weer wordt gekozen voor glasplaten, die kans lopen opnieuw te worden vernield met een hamer, weet hij niet.