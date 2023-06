Oproep Woon jij in de buurt van Tata Steel? Dan zoeken we jou

Dinsdag werd bekend dat twee fabrieken van Tata Steel onder verscherpt toezicht komen omdat de problemen bij de vervuilende installaties zich opstapelen. Woon jij in de buurt van het complex in de IJmond? Dan horen we graag jouw verhaal.

Moet jij de zwarte aanslag van de glijbaan schrapen voordat je kinderen erop kunnen? Heb je last van gezondheidsklachten en heb je je aangesloten bij de rechtszaak om de uitstoot te verlagen? Of merk je er juist helemaal niets van?