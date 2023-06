Weerbericht: Een kalme dag met volop zon

Woensdag wordt een dag met veel zon en weinig schommelingen. Het wordt 22 tot 28 graden.

Woensdagochtend is het droog, maar nog bewolkt. Later gaat de zon volop schijnen. Aan de kust is er kans op mist vanuit zee. Er waait een matige wind uit het zuidwesten.

De rest van de dag blijft het zonnig en droog. De wind gaat in de avond liggen. Het is een dag om nog even de zon op te zoeken, want morgen gaat het regenen.