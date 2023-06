Buien zorgden lokaal voor wateroverlast, maar echt noodweer bleef uit

De zware buien die dinsdagmiddag en -avond over het land trokken, zorgden lokaal voor ondergelopen straten en lekkende daken. Maar echt hevig noodweer bleef uit, zegt weerbureau Weerplaza.

Volgens Weerplaza is er van hevig noodweer "nergens in het land echt sprake geweest". Het donderde flink en plaatselijk viel zo veel regen dat straten onderliepen, maar hevige windstoten en hagel kwamen weinig voor. De zwaarste windstoot werd gemeten op de Houtribdijk op het IJsselmeer. Die had een kracht van 80 kilometer per uur.