Onweersbuien trekken over Nederland, wateroverlast op meerdere plekken

De felle onweersbuien die dinsdag over Nederland trekken, hebben op meerdere plekken straten onder water gezet. In Zeeland kwamen kort na 15.00 uur al meldingen over wateroverlast binnen. Inmiddels staan ook op andere plekken straten onder water.

Volg de ontwikkelingen rondom het weer in ons liveblog.

De waarschuwing geldt sinds 15.00 uur voor Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Drenthe. Rond 17.00 uur kwam daar ook Noord-Holland bij. In Friesland en Groningen en op de Waddeneilanden geldt code geel.

De eerste reeks buien kwam iets na 15.00 uur Nederland binnen bij Zeeland. Het regent flink in onder meer Middelburg. Op beelden van Omroep Zeeland is te zien dat verschillende straten in de stad blank staan.

Het noodweer heeft ook in Rotterdam de straten onder water gezet. Volgens Rijnmond zijn er ook meerdere bomen omgevallen.

Ook zware windstoten en flinke hagel verwacht

Naarmate de dag vordert, trekken de buien verder over het land. Zo bereikt het onweer rond 19.00 uur de provincies Flevoland en Overijssel en moeten de noordelijke provincies zich rond 20.00 uur opmaken voor onrustig weer. Rond middernacht zijn de buien weer uit het land getrokken.

De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Ook wordt er flinke hagel verwacht, met hagelstenen van 2 tot 3 centimeter.

Het KNMI waarschuwt voor wateroverlast, omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen en blikseminslag. Bij code oranje wordt gewaarschuwd voor gevaarlijk of extreem weer met een grote impact en kans op schade, letsel of veel overlast. Dat kan ook heel lokaal zijn.

De veiligheidsregio's waarschuwen alleen het alarmnummer te bellen bij spoed. De ervaring leert dat de lijnen van de hulpdiensten tijdens een storm erg drukbezet zijn. Stormschade wat geen direct gevaar oplevert, kan afhankelijk van het soort schade zelf worden opgeruimd of aan de gemeente worden doorgegeven.

2:04 Afspelen knop Waar gaat het los? Waarom onweersbuien lastig te voorspellen zijn