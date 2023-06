Eerste onweersbuien bereiken Nederland, straten ondergelopen in Zeeland

De eerste onweersbuien hebben dinsdagmiddag Nederland bereikt. In Zeeland komen al meldingen over wateroverlast binnen. Het KNMI heeft voor de zuidelijke helft van het land code oranje uitgegeven vanwege zware onweersbuien.

De eerste reeks buien kwam iets na 15.00 uur Nederland binnen bij Zeeland. Het regent flink in onder meer Middelburg. Op beelden van Omroep Zeeland is te zien dat verschillende straten in de stad blank staan. Vanwege wateroverlast is op de N57 in beide richtingen een rijstrook dicht.