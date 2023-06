Straf voor drievoudige moord door psychotische Thijs H. blijft waarschijnlijk staan

De procureur-generaal adviseert de Hoge Raad de veroordeling van Thijs H. voor drievoudige moord in stand te houden. Een belangrijke vraag in deze zaak is of H. de moord wel is aan te rekenen, omdat er bij hem psychische problemen zijn vastgesteld.

Zowel de rechtbank als het hof oordeelde dat H. tijdens het doodsteken van de drie slachtoffers enigszins besefte dat hij iets strafbaars deed.

Die conclusie is te volgen, stelt de procureur-generaal. Dat is degene die de Hoge Raad adviseert over oordelen van gerechtshoven.

In dit geval gaat het om het gerechtshof Den Bosch, dat H. tot 22 jaar cel en tbs veroordeelde. Of die uitspraak in stand blijft, is uiteindelijk aan de Hoge Raad.

H. stak op twee verschillende dagen in mei 2019 drie mensen dood. Bijzonder aan deze zaak is dat deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) oordeelden dat H. daarbij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Volgens de deskundigen deed hij dit onder invloed van een psychose en zijn zijn daden hem daarom niet aan te rekenen.

'Oordeel procureur-generaal niet minder dan logisch'

Het Openbaar Ministerie neemt een advies van het PBC vrijwel altijd over, maar niet in deze zaak. In het hoger beroep werden nog meer deskundigen gehoord. Die zeiden dat ze niet zeker wisten of H. een psychose had tijdens zijn daden.

Het hof concludeerde uiteindelijk dat H. tijdens de moorden aan een psychische stoornis leed, maar dat hij toch tot op zekere hoogte wist wat hij deed. Verminderd toerekeningsvatbaar dus. Een oordeel dat volgens de procureur-generaal in stand kan blijven.

Advocaat Sébas Diekstra laat namens de nabestaanden van twee van de slachtoffers weten dat "het oordeel van de procureur-generaal niets minder dan logisch is". "Zij gaan ervan uit dat de Hoge Raad het advies overneemt zodat zij het strafproces achter zich kunnen laten", zegt hij.