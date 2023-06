In bijna het hele land code oranje vanwege zware onweersbuien

Code oranje is vanmiddag en vanavond in bijna het hele land van kracht vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt niet in Noord-Holland, Friesland en Groningen en op de Waddeneilanden.

Door de onweersbuien is er kans op schade en gevaar. Het KNMI waarschuwt voor wateroverlast, grote hagelstenen, omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen en blikseminslag.

De buien komen vanuit het zuidwesten en trekken vervolgens noordoostwaarts over het land. Er kunnen lokaal hagelstenen van 2 centimeter vallen. Ook windstoten van 80 kilometer per uur zijn mogelijk. Naar verwachting klaart het aan het einde van de avond op.

Bij code oranje waarschuwt het KNMI voor gevaarlijk of extreem weer met een grote impact en kans op schade, letsel of veel overlast. Dat kan ook heel lokaal zijn.

Rijkswaterstaat waarschuwde vanwege de verwachte onweersbuien eerder al voor drukte op de weg.

Hevige regenbuien gevaarlijk voor vissen in vijvers en beken

De hevige regenbuien die het KNMI voorspelt, kunnen fataal zijn voor vissen in vijvers en beken.

Het water is door de droogte en de hitte al warm en zuurstofarm. Door de stortbuien kunnen rioleringen overlopen. Dat vieze water stroomt dan samen met vuil en hondenpoep van de straat vijvers en beken in, waardoor het zuurstofgehalte nog lager wordt. Vissen bezwijken daaraan.

Waterschap Vechtstromen zegt er dat veel vissen tegelijk dood kunnen gaan. Voorbijgangers zou ook vissen kunnen zien die naar zuurstof happen. In dat geval wil het waterschap dat er een melding wordt gemaakt, zodat de vissen verplaatst kunnen worden naar zuurstofrijker water.

Het waterschap raadt mensen af om zelf happende vissen te vangen. Alleen sportvissers hebben daar de juiste methode voor. Dode vissen worden zo snel mogelijk verwijderd.

Waar gaat het los? Waarom onweersbuien lastig te voorspellen zijn

