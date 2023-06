Na hete zomerdagen volgt hagel: hoe kan dat?

Aan hagel in de winter zijn we gewend, maar in de zomer kijken we er raar van op. Toch vielen er vandaag tijdens de onweersbuien ook hagelstenen. Hoe kan dat?

Het bijzondere is dat hagelstenen in de zomer zelfs groter kunnen zijn dan in de winter. Dat heeft verschillende oorzaken.

Hagelstenen ontstaan in een buienwolk met een opwaartse en een neerwaartse luchtstroom. De hagel ontstaat hoog in de lucht, waar het dan minimaal 0 graden moet zijn en dus veel kouder is dan op de grond. De opwaartse luchtstroom in een buienwolk neemt water op dat hoog in de lucht bevriest tot hagelstenen.

Door de warme opstijgende lucht is er in de zomer veel meer waterdamp dan in de winter. Dan komt er veel energie vrij, waardoor de onweersbuien in de zomer steviger kunnen worden dan in de winter.

Vanwege de stevige onweersbuien in de zomer is de opwaartse luchtstroom in een buienwolk ook sterker dan in de winter. Hierdoor kunnen de hagelstenen langer in zo'n wolk blijven hangen en groeien.

Hagelstenen kunnen in de zomer tot 3 centimeter groot worden als ze in aanraking komen met andere bevroren waterdeeltjes in de lucht. In de winter zijn hagelstenen volgens Weerplaza vaak niet groter dan 1 centimeter.

Code oranje in bijna het hele land

Vanaf 15.00 uur geldt in bijna het hele land code oranje vanwege zware onweersbuien. Bij deze kleurcode is er minstens 60 procent kans op gevaarlijk of extreem weer met een grote impact en kans op schade, letsel of veel overlast.

Eerder waarschuwde het KNMI al voor onweersbuien met lokaal veel regen en hagel in het hele land. In Noord-Holland, Friesland, Groningen en de Waddeneilanden geldt geen code oranje.