Openbaar Ministerie eist achttien jaar cel in Amersfoortse moordzaak uit 1996

Voor het doodschieten van de Amersfoorter Mike Duif in februari 1996 heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag een celstraf van achttien jaar geëist tegen de vermeende schutter David L.

De nu 55-jarige verdachte was volgens het OM een bekende van het slachtoffer. Hij werd in april 1996 al aangehouden als verdachte, maar toen was er onvoldoende bewijs. L. werd in april vorig jaar opnieuw gearresteerd.