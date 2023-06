Medewerkster Haagse supermarkt doodgestoken, verdachte zit vast

Bij een steekpartij in een supermarkt in Den Haag is dinsdag een vrouw om het leven gekomen. De politie heeft vlak na het incident een 56-jarige man als verdachte aangehouden.

De politie ontving rond 7.00 uur een melding over de steekpartij in een Albert Heijn-filiaal aan de Turfmarkt.

Agenten hebben nog geprobeerd het slachtoffer - een medewerkster van de supermarkt - te reanimeren. Hulp mocht niet meer baten: ze overleed ter plekke. Een agent raakte lichtgewond tijdens het verlenen van hulp.

De politie is op zoek naar mensen die hebben gezien wat zich rond die tijd afspeelde in de supermarkt.

Albert Heijn laat weten "geschokt en verslagen" te zijn. "Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en collega's. De verdachte is aangehouden en de politie onderzoekt het incident. Wij richten ons nu op de zorg voor onze collega's in de winkel."

Collega's van de vrouw zijn opgevangen en krijgen slachtofferhulp aangeboden.