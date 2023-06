Dode bij steekpartij in Haagse supermarkt, al snel verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in een supermarkt in Den Haag is dinsdag een vrouw om het leven gekomen. De politie heeft vlak na het incident een verdachte aangehouden.

De politie ontving rond 7.00 uur een melding over de steekpartij, in een Albert Heijn-filiaal aan de Turfmarkt in Den Haag.

Agenten troffen het slachtoffer, een medewerker van de supermarkt, aan en hebben haar geprobeerd te reanimeren. Hulp mocht niet meer baten, ze overleed ter plekke.

Tijdens de hulpverlening raakt ook een agent lichtgewond.

Vlak na het steekincident heeft de politie een 56-jarige man aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt en gearresteerd.

De collega’s van het slachtoffer die in de winkel aan het werk waren tijdens het steekincident, zijn opgevangen en krijgen slachtofferhulp aangeboden.