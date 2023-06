Weerbericht: Zonneschijn maakt plaats voor code geel vanwege stevig onweer

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Na een zonnige middag waarin de temperatuur flink omhoogschiet, maakt de zon plaats voor regen, onweer en hagel. Vanaf halverwege de middag geldt code geel in het hele land.

In de middag laat de zon zich zien en schiet de temperatuur omhoog. Met 25 tot maximaal 31 graden wordt het heet. Maar de zomerpret verdwijnt snel, want halverwege de middag slaat het weer om. De bewolking neemt toe en vanuit het zuiden trekken regenbuien en onweer over het land.