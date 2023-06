Glasplaten met namen overleden kankerpatiënten vernield op gedenkplek KWF

Vrijwel alle glasplaten van de gedenkplaats van KWF Kankerbestrijding zijn in de nacht van zondag op maandag vernield. Op de gedenkplaten stonden namen van overleden kankerpatiënten.

De panelen stonden in het Koningin Wilhelminabos in Dronten. Dat bos werd in 1999 aan KWF geschonken ter ere van het vijftigjarige bestaan van het fonds. In het bos zijn na bijna 25 jaar zo'n 25.000 gedenkbomen geplant door nabestaanden van slachtoffers van kanker.