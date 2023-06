'Slurf' moet monumentale boom redden die vorig jaar in brand werd gestoken

Bijna een jaar nadat de monumentale boom in het Wasven in Eindhoven in brand werd gestoken, wordt er nog altijd gewerkt aan het oplappen van de boom. Een van de oudste bomen van Nederland krijgt nu een slurf die het moet voorzien van voedingsstoffen.

"Een bypass voor een wereldboom. Het moet niet gekker worden", zegt de beheerder van het Wasven in een bericht op de site. Maar toch is de bypass "precies wat er nodig is" om de boom te redden.

De monumentale boom werd in de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 juli in brand gestoken. De boom liep forse schade op, tot grote verontwaardiging van de omgeving. De plek werd onder meer gebruikt voor bruiloften en herdenkingen, meldt Omroep Brabant. De politie pakte destijds drie tieners op in verband met de brandstichting.

De voorzitter van het Wasven, Alfred van Kempen, vertelt aan Omroep Brabant dat de bypass bestaat uit een 10 meter hoge slurf. Op 10 meter hoogte krijgt de één meter brede slurf meerdere vertakkingen. "Die vullen we met voedingsstoffen. Je kunt het vergelijken met sondevoeding aan de zijkant", aldus Van Kempen.

De bypass moet ervoor zorgen dat er nieuwe worteltjes uit de stam groeien. Als die na meerdere jaren aan elkaar zijn gegroeid, ontstaat er een tweede stam om de oude stam heen.

De organisatie heeft al op meerdere manieren geprobeerd de beschadigde boom weer gezond te krijgen. Zo werden gezonde takken uit de boom gezaagd en bij de wortels geplant. Dat mislukte.