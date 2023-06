Grote brand die huizenblok Arnhem in as legde begon in keuken van woning

De brand zondag in de huizenrij aan de Van Kinsbergenstraat in Arnhem is begonnen in een keuken. Dat is vastgesteld aan de hand van beeldmateriaal van de brand, gesprekken met de bewoners van het huis waar de brand begon, en omwonenden.

Wat er precies in de keuken in brand is gevlogen, is door de hevigheid van de brand niet meer te zeggen. Verder onderzoek naar de brand gaat volgens brandweercommandant Wim Cerboom nog maanden duren.

De brand begon zondagmiddag rond lunchtijd en de brand sloeg snel over naar de buren. Uiteindelijk ging het hele achtdelige huizenblok in vlammen op. Vier daarvan zijn inmiddels gesloopt. Mogelijk volgt de rest nog.

De komende tijd zal nog verder onderzoek worden verricht naar de brand. Centraal in dat onderzoek staat de vraag waarom het vuur zich zo makkelijk en snel kon verspreiden.

De aandacht daarin gaat vooral uit naar de zonnepanelen op het dak en andere maatregelen om de woningen energiezuinig te maken. Woningbouwvereniging Portaal wacht op de resultaten daarvan om te bezien of er iets aan de toen genomen maatregelen moet worden gedaan.