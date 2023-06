OM nog niet klaar met Richard de Mos, hoger beroep met minder verdenkingen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Openbaar Ministerie (OM) zet het hoger beroep tegen de Haagse politicus Richard de Mos en zes medeverdachten door in beperkte vorm. Het hoger beroep draait nu niet om vier, maar om twee verdenkingen.

Het hoger beroep tegen De Mos richt zich nu op de verdenkingen van omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht. Tegen de vrijspraak van meineed en deelname aan een criminele organisatie gaat het OM niet in hoger beroep.

De oud-wethouder van Den Haag werd in april na een jarenlang proces vrijgesproken van corruptie en deelname aan een criminele organisatie. De Mos werd er samen met oud-wethouder Rachid Guernaoui van verdacht bevriende ondernemers te helpen in ruil voor giften.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde dat het OM er niet in is geslaagd aan te tonen dat de twee kwade bedoelingen hadden.