Vrouw (87) overleden na aanrijding door vuilniswagen in Baarn

Een 87-jarige vrouw uit Baarn is maandagochtend omgekomen, nadat zij door een vuilniswagen was aangereden. De politie zoekt naar getuigen die het ongeval op de Kwekerij in Baarn hebben zien gebeuren of er beelden van hebben gemaakt.

"Rond 9.50 uur die ochtend kreeg de politie meerdere telefoontjes over een zeer ernstig ongeval op de Kwekerij", schrijft de politie. Het slachtoffer is door de hulpdiensten met spoed naar het ziekenhuis gebracht. "Ondanks alle inzet, mocht die hulp niet meer baten en overleed zij in het ziekenhuis."

De politie is nog op zoek naar getuigen. "Wellicht zijn er dashcambeelden van andere automobilisten die inzicht kunnen geven in de toedracht van het tragische ongeval."