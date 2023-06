Amsterdams studentencorps krijgt ook dit jaar geen geld van onderwijsinstellingen

Het Amsterdamse studentencorps krijgt nog altijd geen geld van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Na een reeks misstanden is de vergoeding voor de vereniging in 2021 gestopt, en die wordt ook dit jaar niet hervat.

Dat bevestigen de UvA, de HvA en de VU na berichtgeving van Het Parool. Het corps was niet bereikbaar voor commentaar. Het geld dat ze normaal kregen is bedoeld voor leden die in het bestuur van studentenverenigingen zitten. Dat bestuurswerk kost zo veel tijd dat ze misschien studievertraging oplopen. Als compensatie kregen ze daarom 300 euro per persoon per maand.

Het bestuur van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) moet werken aan maatregelen om geweldsincidenten bij ontgroeningen te voorkomen.

"We volgen de ontwikkelingen, maar we willen meer verbetering zien voor we nieuwe afspraken maken. Elke keer een nieuw incident maakt dat je niet direct denkt: ze zijn goed bezig", legt de VU uit. De UvA stelt: "Ze hebben plannen om de incidenten aan te pakken en de cultuur te verbeteren, maar ze moeten eerst aantonen dat dit daadwerkelijk het geval is. Vooralsnog is er geen aanleiding om de beurzen weer te verstrekken."

Volgens de HvA "heeft cultuurverandering tijd nodig. Pas als we zien dat er meer verandert, gaan we met hen in gesprek over de toekomst. Bewijs het eerst maar eens."

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam dreigde vorige week de sociëteit van het corps, het clubhuis, te sluiten als de onveilige situatie niet verandert. De maatregelen van het corps om zijn cultuur te veranderen zijn niet voldoende, zegt de burgemeester.