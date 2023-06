Dinsdagmiddag in heel het land code geel vanwege onweer en hagel

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien met plaatselijk hagel aan het einde van dinsdagmiddag. Voor het hele land geldt dan code geel, omdat het verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden van het weer.

De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. Er kan in korte tijd veel neerslag vallen, met plaatselijk hagelstenen tot 2 centimeter. Ook is er kans op windstoten tot 75 kilometer per uur, waarschuwt het weerinstituut.