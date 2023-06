Studenten in hoger onderwijs kunnen vanaf vandaag weer basisbeurs aanvragen

Delen via E-mail

Vanaf vandaag kunnen studenten in het hoger onderwijs weer een basisbeurs aanvragen. Na acht jaar leenstelsel is de basisbeurs nu terug van weggeweest.

In het eerste collegejaar zijn de bedragen hoger dan gebruikelijk, omdat de energie en de boodschappen zo duur zijn. Uitwonende studenten krijgen daarom bijna 440 euro per maand uitgekeerd, tegenover 275 euro in normale tijden.