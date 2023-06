Woningbrand Arnhem moeilijk te blussen door zonnepanelen op het dak

De grote woningbrand die sinds zondagmiddag woedt in de Arnhemse wijk Presikhaaf is nog niet onder controle. Het vuur is lastig te blussen omdat de daken van de acht rijtjeshuizen vol liggen met zonnepanelen. Vijf van de acht huizen staan in brand.

De brand woedt onder het dak, maar door de zonnepanelen kan daar geen bluswater bijkomen, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Op diverse daken zijn de zonnepanelen inmiddels weggehaald, maar bij de vijf woningen waar de brand woedt, kan dat niet. Om te voorkomen dat het vuur verder om zich heen grijpt, is het dak van een zesde woning open gezaagd.

Drie mensen die in de woning waren waar de brand begon, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw en een kind wisten zichzelf via het dak in veiligheid te brengen, aldus de brandweer.

Geëvacueerde bewoners worden opgevangen in een sporthal. Foto: ANP

Brandweerlieden extra afgelost

Uit voorzorg werden eerder zo'n honderd woningen in de nabije omgeving ontruimd. Zondagavond werden nog eens 24 appartementen ontruimd, omdat er door sloopwerkzaamheden meer rook vrijkwam. Evacués die niet bij vrienden of familie terechtkunnen, worden opgevangen in een sporthal.

Vanwege het warme weer zijn brandweerlieden vanmiddag extra afgelost, aldus de woordvoerder. Tot nu toe zijn zeker tweehonderd brandweermensen ingezet voor het bestrijden van deze brand.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend.