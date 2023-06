Grote woningbrand in Arnhem is onder controle, acht huizen onbewoonbaar

Delen via E-mail

De grote woningbrand die sinds zondagmiddag in de Arnhemse wijk Presikhaaf woedde, is onder controle. De meeste van de ruim honderd omwonenden die waren geëvacueerd vanwege de rook, kunnen weer naar huis.

Alle acht woningen in het rijtje huizen waar de brand uitbrak, zijn onbewoonbaar, meldt de brandweer. Voor de bewoners wordt gezocht naar een plek waar ze langer kunnen blijven.

Vijf woningen zijn door de brand verwoest en de rest is beschadigd. Bewoners van zestien andere huizen moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat heeft onder meer te maken met het nablussen, dat volgens de brandweer nog tot in de nacht zal duren.

Geëvacueerde bewoners werden opgevangen in een sporthal.

Vier mensen die in de woning waren waar de brand begon, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw en een kind wisten zichzelf via het dak in veiligheid te brengen, aldus de brandweer.