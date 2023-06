Moet Quincy Promes de cel in voor neersteken neef? Dit ging eraan vooraf

De rechtbank in Amsterdam doet maandag uitspraak in de zaak tegen Quincy Promes. De voetballer wordt ervan verdacht zijn neef in diens been te hebben gestoken. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee jaar cel geëist tegen Promes, die tegenwoordig in Rusland speelt. NU.nl zet alle details over de zaak op een rijtje.

Promes wordt verdacht van poging tot moord of poging tot doodslag. Hij zou in juli 2020 tijdens een familiefeest in Abcoude zijn neef in diens knie hebben gestoken met een mes.

De vraag is of Promes de bedoeling had zijn neef dood te steken (poging tot moord), of het risico voor lief nam dat zijn neef zou overlijden (poging tot doodslag). Dat is waar de rechtbank maandag een oordeel over geeft.

Als Promes schuldig wordt bevonden, moet hij de gevangenis in. Het OM eist twee jaar cel voor zware mishandeling. De rechtbank doet maandag om 9.00 uur uitspraak.

In uitgelekte telefoongesprekken lijkt Promes het steekincident toe te geven. Als zijn moeder aan de voetballer vertelt dat zijn neef naar het ziekenhuis is gebracht, vraagt Promes: "Waar heb ik hem geraakt?" Zodra hij hoort dat het om een been gaat, antwoordt hij: "Dan heeft hij nog geluk gehad."

Tegen zijn vader zegt Promes dat "jullie nog geluk hebben gehad" dat hij geen vuurwapen meer draagt. Anders was het verhaal "nog lelijker" afgelopen.

Dit is niet de enige zaak waarin Promes is verwikkeld. Hij wordt namelijk ook verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 4.000 kilo cocaïne. De partij drugs werd in april 2020 onderschept in de haven van Antwerpen.

Vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de drugsdeal, werd Promes' telefoon getapt. Daardoor werden ook gesprekken over de steekpartij afgeluisterd. Promes beschikte volgens justitie over een speciale telefoon waarmee versleuteld kon worden gecommuniceerd.

Het was de vraag of de gesprekken als bewijs gebruikt mochten worden in de mishandelingszaak. De gesprekken werden afgeluisterd in het kader van de drugszaak. Daarom werd de uitspraak met drie maanden uitgesteld.

Volgens de officier van Justitie is er geen reden waarom de getapte telefoongesprekken niet in deze zaak gebruikt kunnen worden. Justitie plaatste uiteindelijk ook afluisterapparatuur in de auto van Promes. De drugszaak tegen Promes loopt nog.

Promes is maandag niet aanwezig bij de uitspraak. Hij verblijft in Rusland, waar hij speelt voor Spartak Moskou. Als hij schuldig wordt bevonden, is het aannemelijk dat hij daar blijft.