Eindelijk weer enkele druppels regen: 'Maar de radar overdrijft een beetje'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Na weken van aanhoudende droogte zou er zondag in grote delen van het land eindelijk weer wat regen vallen. Maar de regenradar lijkt iets te veel neerslag te hebben beloofd. "De regenradar overdrijft een beetje", zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza tegen NU.nl.

Wie de regenradar zondag opent, ziet dat er vanuit België en Duitsland regen op ons afkomt. Die neerslag is hard nodig, want het heeft sinds halverwege mei amper geregend.

Het blijft zondag dus niet droog, maar de regenradar is iets te optimistisch over de hoeveelheid. Dat is een hard gelag voor de natuur, die al weken naar nieuwe neerslag snakt.