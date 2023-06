Vijf huizen in brand in Arnhem, honderd woningen ontruimd

Meerdere woningen in Arnhem staan zondagmiddag in brand. Het gaat om woningen in een huizenblok in de Van Kinsbergenstraat. Door de omvang van de brand en de grote hoeveelheid rook zijn zo'n honderd woningen ontruimd. Drie mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Waarschijnlijk begon de brand in een woning en heeft het vuur zich vervolgens naar de vier andere woningen verspreid.

Rond 16.00 uur leek het er even op dat de brand minder heftig werd, maar inmiddels komen er weer "enorme zwarte rookwolken vrij", zegt een woordvoerder van de brandweer.

Dat kan komen doordat de brandweer de zonnepanelen weghaalt en gaten in het dak maakt om het blussen te vergemakkelijken. Daardoor kan er weer zuurstof bij de brand komen en gaat het weer harder branden.

Hoelang de brand nog gaat duren, is onduidelijk. "Meer dan honderd brandweermensen zijn hard aan het werk om te blussen. Misschien staan er wel vijftig brandweervoertuigen", aldus de brandweer.

Drie personen naar ziekenhuis

Drie mensen die in de woning aanwezig waren waarin de brand uitbrak, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Eerder werd gesproken over vier slachtoffers.

Op beelden van Omroep Gelderland is te zien dat een persoon via het dak probeert te ontkomen aan de brand. De woordvoerder van de brandweer bevestigt dat een van de aanwezigen de woning via het dak heeft verlaten. Of die persoon een van de drie is die naar een ziekenhuis zijn gebracht, is niet duidelijk.

Bewoners kunnen nog niet naar huis

In eerste instantie werden zestig woningen ontruimd. De brandweer verwachtte toen dat meer ontruimingen niet nodig waren. Later werden er toch nog eens veertig woningen ontruimd vanwege de rook.

De bewoners van de ontruimde woningen kunnen vooralsnog niet naar huis. "Er hangt hier nog steeds enorm veel rook. Soms staat er even geen wind, dan gaat de rook recht omhoog, maar zodra er een windvlaag is, komt de rook naar beneden en dan staat de hele straat vol."