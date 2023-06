Meerdere huizen in brand in Arnhem, tientallen woningen ontruimd

Zeker drie woningen in Arnhem staan zondagmiddag in brand. Het gaat om drie rijtjeshuizen in een blok van zeven. Door de omvang van de brand en de grote hoeveelheid rook zijn tientallen woningen ontruimd. Vier mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht, mogelijk vanwege rookinhalatie.

De grote brand woedt in woningen in de Van Speykstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Waarschijnlijk begon de brand in een woning en heeft het vuur zich vervolgens naar twee andere woningen verspreid. Mogelijk zou zelfs een vierde woning in brand staan.

Waarom het vuur zich zo makkelijk verspreidt, zal later uit onderzoek moeten blijken, zegt een woordvoerder van de brandweer. "Er liggen zonnepanelen op het dak. Mogelijk heeft dat invloed op de bluswerkzaamheden."

Ondertussen is de wind aan het draaien, vertelt de woordvoerder. "De rook gaat alle kanten op. De wind is heel raar. De rook gaat naar links, rechts, naar voren, slaat neer en is heel dik. Voor de veiligheid is besloten mensen te evacueren." De ontruiming treft een aantal omliggende huizenblokken en een klein flatgebouw van drie verdiepingen.