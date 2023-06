Quincy Promes veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor neersteken neef op familiefeest

Quincy Promes is veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor het neersteken van zijn neef in 2020. De rechtbank acht de voetballer schuldig aan zware mishandeling. Ook moet Promes het slachtoffer 7.000 euro smartengeld betalen.

Promes sprak in afgeluisterde gesprekken ronduit over het steekincident. Volgens de rechtbank zijn deze gesprekken bruikbaar als bewijs en hebben ze tot de veroordeling geleid.

Het incident vond in juli 2020 plaats in Abcoude. Aan het einde van een familieleest kregen Promes en zijn neef ruzie. Het slachtoffer werd ervan verdacht dat hij sieraden van de tante van Promes had gestolen. "Wie van haar pikt, maak ik af", zei de voetballer later in een afgeluisterd gesprek tegen zijn vader.