Weekweerbericht: Regen komt nog niet met bakken naar beneden, vooral veel zon

Na weken van droogte lijken we aankomende week weer wat regen te krijgen. Kletsnat wordt het niet, wel warm en zonnig. Daarmee verandert het weerbeeld ook komende week niet echt.

We eindigen het warme weekend met her en der een spat regen. Vooral later in de avond en nacht neemt de kans op (zware) onweersbuien toe.

Die buien trekken maandagochtend richting het noorden. Daarna ontstaat ruimte voor volop zon en temperaturen van 24 tot 28 graden. Insmeren is dan van belang: de zonkracht kan toenemen tot 8, een sterkte die zelden wordt gehaald. Bij UV-kracht 8 verbrandt de huid al binnen tien tot vijftien minuten.

De kans op regen neemt daarna iets toe. Met name op dinsdag- en donderdag zullen we te maken krijgen met buien. Die kunnen op dinsdag in de loop van de middag en het begin van de avond ook gepaard gaan met onweer. Met een temperatuur van 27 graden blijft het warm.

Warm begin astronomische zomer

Op de eerste dag van de astronomische zomer, woensdag, is het overwegend droog en vooral warm. Met behoorlijk wat zon wordt het 22 graden op de Waddeneilanden, 25 graden in Rotterdam en 27 graden in het zuiden en oosten.

Aan het eind van de week neemt de kans op regen af door de komst van een nieuw hogedrukgebied. Warm blijft het vrijdag met een graad of 25.

In het weekend zal de zon opnieuw domineren, met temperaturen tussen de 22 en 27 graden.

Volg dit onderwerp Wil je elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte