Weerbericht: Zonnebril op, maar ook paraplu bij de hand op zomerse recorddag

Zet je zonnebril maar op en smeer je goed in, want het wordt weer (broeierig) warm vandaag. Met maximaal 27 tot 31 graden wordt een nieuw record verwacht. In De Bilt zijn ze klaar om de tiende zomerse dag op rij te tellen. Op het eind van de dag wordt regen en onweer voorspeld.

Vannacht trokken hoge wolkenvelden over ons land en bleef het droog. De temperatuur zakte na een minima van 16 graden. Vandaag schijnt de zon goed door sluierwolken heen, maar gedurende de middag wordt het vanuit het zuiden steeds bewolkter.

Ui die dikkere bewolking is een enkele bui mogelijk. Het is zomers warm met op sommige plekken zelfs tropische temperaturen van 30 graden of meer. Op deze broeierige dag is onweer nooit ver weg. Zeker in de avond is de kans groot dan her en der een onweersbui gaat vallen.

Op weerstation De Bilt lijkt het erop dat de 25 graden zeker aangetikt gaat worden. Dat betekent dat het record dat gisteren werd gevestigd verder wordt aangescherpt tot tien zomerse dagen op rij.

Temperatuur zakt, maar blijft aangenaam

Door de afkoeling van de regen- en onweersbuien is het iets frisser op maandag. Nog steeds haalt de thermometer op sommige plekken een aangename 27 graden. Op andere plekken stijgt het kwik niet verder dan 23 graden. Het is dan ook de vraag of in De Bilt de recordreeks verder wordt uitgebreid.

Na een maandag met afwisseling van zon en wolkenvelden volgt een nog bewolktere dag op dinsdag. In de middag en avond gaat het bijna overal regenen en onweren. De temperatuur ligt tussen de 23 en 29 graden.

De woensdag is wat rustiger met een matige westenwind en wolkenvelden en zon die elkaar gretig afwisselen. Af en toe zal een klein buitje vallen en het wordt 23 tot 26 graden.

De dagen erna wordt het een ietsjepietsje minder warm, maar zijn er veel minder buien. Veel zon en enkele wolkenvelden zal het weerbeeld typeren. De temperaturen liggen tussen 21 en 26 graden.

