Kind overleden in recreatiegebied De Potten in Friesland

Een kind is zaterdag om het leven gekomen in recreatiegebied De Potten bij Sneek. Het kind was in het water terechtgekomen.

Vanaf 16.45 uur begonnen de hulpdiensten met de zoektocht naar het vermiste kind aan de Paviljoenwei in het recreatiegebied in Friesland. Er werd rekening gehouden met de mogelijkheid dat het kind in het water terecht was gekomen.

Volgens Omrop Fryslân waren meerdere brandweerkorpsen uit de regio opgeroepen en kwam een traumahelikopter ter plaatse. Er werd met duikers en omstanders een menselijke ketting gevormd, waarna het kind in het water werd gevonden.