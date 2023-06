Negende zomerse dag op rij betekent weer een record: langste reeks ooit in juni

De thermometer van weerstation De Bilt heeft zaterdag weer de 25 graden aangetikt. Daarmee is een record genoteerd: nooit eerder waren er negen zomerse dagen op rij in de maand juni.

Het vorige record stond logischerwijs op acht dagen en werd genoteerd van 23 juni tot 30 juni 1976, meldt Weerplaza.

De nieuwe recordreeks begon op vrijdag 9 juni. De uitschieter van liefst 30,3 graden volgde al twee dagen later. Dat bleek in de huidige serie van zomerse dagen (25 graden of meer) ook de enige tropische dag (30 graden of meer).

Ondanks de negen zomerse dagen op rij gaat deze reeks niet de boeken in als een officiële hittegolf. We spreken van een hittegolf als er minstens vijf zomerse dagen en drie tropische dagen worden geteld. Op 10 juni (29,8 graden) en 12 juni (29,9 graden) was De Bilt wel dicht bij een officiële tropische dag.

De verwachting is dat het record zeker wordt aangescherpt tot tien dagen. Weerplaza voorspelt voor zondag namelijk 29 tot 30 graden in De Bilt.