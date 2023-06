Zwemmen nog afgeraden ondanks warmte, bel 112 als je kind in hete auto ziet

Het warme, zonnige weer houdt de komende periode aan. Toch wordt nog gewaarschuwd voor onderkoeling of kramp in het (zee)water. Intussen wordt opgeroepen 112 te bellen als je een kind of dier in een hete, stilstaande auto ziet.

Vorige week overleed een baby in België nadat de moeder het kind had achtergelaten op de achterbank van de auto. Een dag later moest de Nederlandse politie een tweejarig kind uit een auto in Anna Paulowna redden. De deur was in het slot gevallen terwijl de sleutels nog in de auto lagen.

De politie roept mensen op oplettend te zijn. "Bel wanneer je een kind of dier in een hete auto ziet altijd 112", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Ook meteorologen wijzen op het gevaar van de zon. "Met het warme, zonovergoten weer kan een stilstaande auto binnen korte tijd veranderen in een bakoven", zegt een woordvoerder van Weeronline. "Laat dus geen kinderen en dieren achter in de auto, ook niet voor een paar minuten."

Als het buiten 25 tot 30 graden is, kan de temperatuur in een auto binnen een uur oplopen tot zo'n 40 graden. "Onder die omstandigheden krijgt een kind na een uur een gevaarlijke zonnesteek." Een raampje op een kier zetten heeft geen zin. Dat scheelt maar 3 graden, blijkt uit onderzoek.

Watertemperatuur stijgt, maar zwemmen blijft een risico

Voor het nog koele zwemwater werd vorige week ook al gewaarschuwd . De Reddingsbrigade gaf toen groen licht om pootje te baden of even kort het water in te gaan, maar raadde zwemmen af.

Ook dit weekend is zwemmen nog een risico, zegt een woordvoerder. "Vooral in dieper water kan het echt nog koud zijn. Geniet van het water, maar ga niet alleen zwemmen, of zorg ervoor dat iemand je in de gaten houdt."

Op dit moment is het zeewater rond de 16 graden. De temperaturen van binnenwateren liggen een stuk hoger: veelal tussen de 20 en 23 graden. Volgens de woordvoerder van de Reddingsbrigade is het lastig om te zeggen vanaf welke temperatuur zwemwater 'veilig' is. "Dat hangt echt af van het individu."

Extra waarschuwing voor blauwalg

Zwemmers worden ook gewaarschuwd voor blauwalg. Deze ziekmakende bacterie groeit razendsnel in het opwarmende water in plassen en meren. Hondenbezitters moeten hun hond ook niet zomaar in vijvers of ander stadswater laten springen, zeggen Rijkswaterstaat, de provincies en de waterschappen.

Gelderland heeft bij een aantal zwemplassen in de Achterhoek en op de Veluwe waarschuwingsborden geplaatst. Waterschap Delfland, waar Rotterdam en Den Haag onder vallen, waarschuwt voor blauwalg in onder meer de zwemplassen in het Delftse Hout, Wollebrand en Krabbeplas.