Drukte op spoor Amsterdam verwacht vanwege concerten Beyoncé en onderhoud

Vanwege werkzaamheden rond Amsterdam Centraal en twee uitverkochte concerten van Beyoncé in de Johan Cruijff ArenA wordt dit weekend drukte en vertraging op het spoor in en rond de hoofdstad verwacht.

Vanwege de werkzaamheden aan het spoor rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer ArenA en tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem. MOJO raadt fans van Beyoncé aan per trein naar station Duivendrecht te reizen of gebruik te maken van de metro. Tussen Sloterdijk en Haarlem worden bussen ingezet.

ProRail laat weten dat op station Amsterdam Centraal onder meer wissels en sporen worden weggehaald om de perrons tussen sporen 7 en 8 te kunnen verlengen. Ook is er groot onderhoud aan de wissels en aan de bovenleiding nodig. De aangepaste dienstregeling geldt tot ongeveer 2.00 uur in de nacht van zondag op maandag.

Concertgangers hadden de laatste tijd vaker treinproblemen. Zo strandden vorig weekend veel Harry Styles-fans in Amsterdam, nadat een storing bij ProRail het treinverkeer rond de hoofdstad had platgelegd.

In september stopten ondanks uitverkochte concerten in de Ziggo Dome (Kensington) en AFAS Live (Yade Lauren) geen treinen op Bijlmer ArenA, vanwege de drukte rond de Grand Prix in Zandvoort.