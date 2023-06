Weerbericht: Zomers warm met volop zon, in de middag lichte sluierbewolking

Het wordt vandaag opnieuw zomers warm. De zon schijnt volop en de temperaturen komen uit op zo'n 24 tot 29 graden.

In de middag trekt vanuit het zuidwesten wat sluierbewolking over het land. Het blijft overal droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden en zuidoosten.