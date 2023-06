Weekendweerbericht: Volop zomerse temperaturen en een tropische Vaderdag

Het is vandaag volop zomers met temperaturen tussen de 24 en 29 graden. Dat blijft de rest van het weekend ook het geval. Zondag gaan we een tropische Vaderdag meemaken.

Op zaterdag is het eerst zonnig en prima weer om buiten te zijn. Vanuit het zuidwesten trekken gedurende de dag enkele velden met sluierbewolking over, maar het blijft overal droog. Ook staat er weinig wind. Het wordt 24 graden in het noorden tot 30 graden in het uiterste zuid(oosten).

Ook in de nieuwe week is er elke dag kans op een regen- of onweersbui. Na het record van langste regionale hittegolf in juni is een druppel regen meer dan welkom. Het zal voornamelijk om plaatselijke buien gaan, waardoor het op veel andere plekken droog kan blijven. Maandag wordt het tussen de 23 en 28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen.