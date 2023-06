Jeugdzorg op de schop: hervormingsplan is na lang onderhandelen een feit

De Nederlandse jeugdzorg gaat flink veranderen. Het wordt duidelijker wie er recht heeft op jeugdzorg, gemeenten gaan de zorg op een andere manier inkopen en de partijen gaan beter samenwerken. Zo moeten kinderen met problemen beter geholpen worden dan het geval was.

Dat er veranderingen in de jeugdzorg moesten komen, daar waren alle partijen het over eens. De jeugdzorg kampt namelijk met lange wachtlijsten, hoge kosten en veel werkdruk. Daardoor krijgen kinderen niet altijd de juiste zorg.

Nu moeten die veranderingen er echt gaan komen. Na anderhalf jaar onderhandelen, een voorlopig akkoord en gesprekken met mensen uit de branche hebben alle partijen hun handtekening gezet onder de zogenoemde Hervormingsagenda Jeugd.

De plannen houden in dat de gemeenten zorg op regionale schaal in gaan kopen. Dat gebeurde nu per gemeente. Dat zorgt er landelijk ook voor dat de zorg meer gelijkgetrokken wordt. "Zo voorkomen we dat een kind in Terneuzen heel anders geholpen wordt dan in Apeldoorn", zei staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) eerder.

Ook moeten de plannen zorgen voor minder papierwerk voor de jeugdwerkers en betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs.

Plan lag lang op tafel door gesteggel over geld

Dat de gesprekken moeizaam gingen, had vooral te maken met het financiële deel van de plannen. Hoewel er nog steeds meer geld naar jeugdzorg gaat, moeten die extra tientallen miljoenen worden ‘afgevlakt’. Daarbij gaat er nog steeds jaar na jaar méér geld naar jeugdzorg, maar dat extra bedrag wordt dan wel elk jaar kleiner. Een deel van de bezuinigingen om dat bedrag af te vlakken, werden al teruggedraaid.

Over dat geld bestaan nog steeds zorgen. De gemeenten stemden vorige week wél in met het plan, op voorwaarde dat een onafhankelijke groep experts gaat kijken of de bezuinigingen nog wel kunnen. Ook willen ze meer zekerheid over het bedrag dat ze na 2026 krijgen.