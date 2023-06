Hitterecord: niet eerder duurde een regionale hittegolf in juni zo lang

Het is vrijdag opnieuw zomers warm in Woensdrecht en daarmee is de tiende dag van deze regionale hittegolf een feit. Niet eerder heeft een regionale hittegolf in juni zo lang geduurd, meldt Weeronline.

Van 1 tot en met 15 juni scheen de zon gemiddeld 196,1 uur in Nederland. Daarmee heeft de regionale hittegolf van deze junimaand het record van juni 2021 gebroken. Toen scheen de zon 169,4 uur.

Normaal gesproken schijnt de zon in de eerste helft van juni 107 uur. Ook de duur van deze hittegolf in juni heeft een record gebroken. Het vorige record stond op negen dagen in 1941, 1976 en 2019. De laatste keer ging het om hitte in Arcen. Deze hittegolf liep door in juli, maar die dagen zijn niet meegeteld voor de lengte van de hittegolf in juni.